Ліель Абада та Динамо не змогли домовитись про співпрацю через певні пункти контракту півзахисника, повідомляє Maariv.

Луческу не наполягає на підписанні Абади – Динамо може відмовитися від трансферу ізраїльтянина

За інформацією джерела, 19-річний ізраїльтянин вимагав прибрати з угоди розділ про дисциплінарні санкції, на що київський клуб відповів відмовою. Саме непорозуміння щодо контракту завели діалог між гравцем та "біло-синіми" у глухий кут.

Раінше повідомлялось, що в угоді також є суперечності щодо фінансових умов Абади, а також суми трансферу.

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