"Проблема в тому, що з кожним днем ​​хворих стає дедалі більше. Ситуація є серйозною. Щодня ми маємо позитивні результати. Сьогодні ще один гравець та ще один член тренерського штабу здали позитивні тести.

Німеччина ввела серйозні обмеження на відвідування матчів через коронавірус

Найгірше те, що ми нічого не знаємо. Ми продовжуємо контактувати з людьми, які день тому здали негативні тести... Не дуже хороша ситуація... Завтра це я? Усі трохи налякані. Люди мають сім'ї. Чому ми маємо йти на такий ризик? Це моє запитання. Сьогодні – два позитивні результати. А завтра хто? Я? Я не знаю. Звичайно, краще я, ніж хтось із гравців. Але я не думаю, що це правильно для всіх. Ми контактуємо зі сім'ями.

Ситуація є серйозною. Заражених багато. І зараз, звичайно, ми всі трохи налякані. Тому що ми не знаємо, що чекає на нас попереду. Це проблема. Вчора вони не були заражені, а сьогодні вони вже мають позитивні результати. І ми контактували. Ця проблема, звичайно, засмучує мене. Нам не до кінця зрозуміла ситуація, це нелегко не лише для гравців, а й для всіх працівників клубу", – цитує Конте Goal.

За інформацією журналіста Дані Кілпатріка, зараз у таборі Тоттенхема 8 хворих гравців та 5 членів персоналу. "Шпори" вже завтра проведуть поєдинок останнього туру Ліги конференцій, суперником буде Ренн. А в неділю, 12 грудня, у команди італійського фахівця запланована зустріч АПЛ з Брайтоном.

Зінченко вирізав зразковий асист на ворота РБ Лейпциг, але дозволив з-під себе забити – контрастний матч українця в ЛЧ