"Проблема в том, что с каждым днем ​​больных становится все больше. Ситуация серьезная. Каждый день мы имеем положительные результаты. Сегодня еще один игрок и еще один член тренерского штаба сдали положительные тесты.

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Хуже всего то, что мы ничего не знаем. Мы продолжаем контактировать с людьми, которые день назад сдали отрицательные тесты… Не очень хорошая ситуация… Завтра это я? Все немного напуганы. У людей есть семьи. Почему мы должны идти на такой риск? Это мой вопрос. Сегодня – два положительных результата. А завтра кто? Я? Я не знаю. Конечно, лучше я, чем кто-нибудь из игроков. Но я не думаю, что это хорошо для всех. Мы контактируем с семьями.

Ситуация серьезная. Зараженных много. И сейчас, конечно, мы все немного испуганы. Потому что мы не знаем, что ждет нас впереди. Это проблема. Вчера они не были заражены, а сегодня у них уже есть положительные результаты. И мы контактировали. Это проблема, конечно, это огорчает меня. Нам не до конца понятна ситуация, это нелегко не только игрокам, но и всем работникам клуба", – цитирует Конте Goal .

По информации журналиста Дани Килпатрика, сейчас в лагере Тоттенхэма 8 больных игроков и 5 членов персонала. "Шпоры" уже завтра проведут поединок последнего тура Лиги конференций, соперником будет Ренн. А в воскресенье, 12 декабря, у команды итальянского специалиста запланирована встреча АПЛ с Брайтоном.

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