Уряд Німеччини ухвалив рішення допускати на стадіони не більше 15 тисяч глядачів або не більше 50% загальної місткості стадіону, повідомляє Bild.

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При цьому будуть обов'язковими маски, а допускатися будуть лише вакциновані та ті, хто одужав після інфікування. Також можливий варіант, при якому буде потрібно пред'явлення негативного результату тестування на коронавірус.

Цікаво, що в окремо взятих регіонах указами місцевого керівництва буде введена заборона на відвідування матчів. Це стосується територій, де базуються такі клуби як Баварія, Аугсбург та Гройтер Фюрт. Додамо, що на Дер Класікері також доведеться зменшити кількість глядачів – Борусія вже почала скасовувати деякі квитки на матч з Баварією.

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