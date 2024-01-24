"А яке відношення ці гравці мають до війни? Знаю тільки, що керівник празької Славії Ярослав Тврдік намагався перенести матч на інше поле, тому що міняють газон. А до його коментаря додам, що Славія останні десять років належить китайцям", – наводить слова Кмотрика sport.aktuality.sk.

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"Я б не хотів поєднувати політику з футболом. Безумовно, це людські трагедії, які не повинні були статися. Я жив у Росії, знаю, який у них менталітет, але не хотів би розвивати цю тему. Я, звичайно, не компетентний для цього. Я засуджую будь-яке насильство, але політиці не місце в спорті", – додав наставник команди Владімір Вайсс.

Слід зауважити, що дочірня компанія Кмотрика, Grafobal Group, розташована у російському Ростові. Його Слован раніше провів товариську гру із московським Динамо, через що чеська Славія відмовилась від спарингу зі словаками.

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