Владелец братиславского Слована Иван Кмотрик до сих пор не осознает, почему стоит избегать поединков с командами из страны-оккупанта.

"А какое отношение эти игроки имеют к войне? Знаю только, что руководитель пражской Славии Ярослав Тврдик пытался перенести матч на другое поле, потому что меняют газон. А к его комментарию добавлю, что Славия последние десять лет принадлежит китайцам", – приводит слова Кмотрика sport.aktuality.sk.

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"Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, это человеческие трагедии, которые не должны были произойти. Я жил в России, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте", – добавил наставник команды Владимир Вайсс.

Следует заметить, что дочерняя компания Кмотрика, Grafobal Group, расположена в российском Ростове. Его Слован ранее провел товарищескую игру с московским Динамо, из-за чего чешская Славия отказалась от спарринга со словаками.

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