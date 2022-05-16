"Тату Ваню (батю), не буду шмарклі жувати. Вам не дадуть Героя, але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків.

Тесть Хочолави загинув, захищаючи Україну від російських загарбників

Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", – написав Петряк, прикріпивши нарізку зворушливих кадрів з тестем.

48-річний Іван Петренко був на фронті в районі Авдіївки. 12 травня дружина Петряка, Юля, розпочала пошуки батька, який не виходив на зв'язок з 6 травня. На жаль, найгірші побоювання родини підтвердились.

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