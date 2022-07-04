Репортер программы "Футбольный формат" воевал вблизи Северска и Лисичанска, но несколько дней не выходил на связь. Уже вчера начали появляться оптимистичные сообщения о его состоянии, а сегодня Ящук подтвердил эту информацию.

Тесть Петряка загинув на фронті

"Благодарю Бога и великое чудо... Спасибо всем, не успеваю ответить. 6 дней на нулевой позиции. Жив и даже цел сейчас. Слава Богу, Слава ВСУ", – написал Ящук в соцсетях.

Напомним, ранее своим опытом пребывания на фронте поделился бывший вратарь "Динамо" и глава ПФЛ Святослав Сирота.

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