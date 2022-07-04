"6 суток на нулевой позиции – благодарю Бога и великое чудо...": футбольный журналист подтвердил спасение из Лисичанска
4 июля 12:38 - Читати українською
Журналист Олег Ящук лично успокоил своих коллег и друзей.
Репортер программы "Футбольный формат" воевал вблизи Северска и Лисичанска, но несколько дней не выходил на связь. Уже вчера начали появляться оптимистичные сообщения о его состоянии, а сегодня Ящук подтвердил эту информацию.
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"Благодарю Бога и великое чудо... Спасибо всем, не успеваю ответить. 6 дней на нулевой позиции. Жив и даже цел сейчас. Слава Богу, Слава ВСУ", – написал Ящук в соцсетях.
Напомним, ранее своим опытом пребывания на фронте поделился бывший вратарь "Динамо" и глава ПФЛ Святослав Сирота.
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