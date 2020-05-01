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Три англійські дивізіони ризикують не дограти сезон – на шляху серйозні перепони

1 травня 15:05 214 Читать на русском
Три англійські дивізіони ризикують не дограти сезон – на шляху серйозні перепони
Марсело Б'єлса в Лідсі

Футбольна ліга Англії зіштовхнулася з великими проблемами у спробах дограти сезон 2019/20.

ФЛА потрібно 66 тисяч тестів на коронавірус, щоб дограти Чемпіоншип, Першу та Другу ліги. Рада директорів занепокоєна: якщо в умовах пандемії віддати пріоритет футболу, це може викликати неабияке обурення громадськості, інформує The Telegraph.

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Друга перепона полягає в тому, що в Англії до січня 2021-го можуть не пускати людей на матчі. Керівництво ФЛА боїться, що більшість клубів збанкрутують, адже вони живуть завдяки заробітку з квитків.

Існує ще одна проблема – контракти багатьох футболістів завершуються 30 червня. І хоч ФІФА дозволила продовжувати угоди до завершення сезону, клуби не поспішають це робити, адже не впевнені, що зможуть виплатити зарплату.

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