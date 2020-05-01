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Три английских дивизиона рискуют не доиграть сезон – на пути серьезные преграды

15:12 36 Читати українською
Три английских дивизиона рискуют не доиграть сезон – на пути серьезные преграды
Марсело Бьелса в Лидсе

Футбольная лига Англии столкнулась с большими проблемами в попытках доиграть сезон 2019/20.

ФЛА нужно 66 тысяч тестов на коронавирус, чтобы доиграть Чемпионшип, Первую и Вторую лиги. Совет директоров обеспокоен: если в условиях пандемии отдать приоритет футболу, это может вызвать большое возмущение общественности, информирует The Telegraph.

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Вторая преграда состоит в том, что в Англии до января 2021-му могут не пускать людей на матчи. Руководство ФЛА боится, что большинство клубов обанкротятся, ведь они живут благодаря заработку с билетов.

Существует еще одна проблема – контракты многих футболистов истекают 30 июня. И хотя ФИФА разрешила продлевать соглашения до конца сезона, клубы не спешат это делать, ведь не уверены, что смогут выплатить зарплату.

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