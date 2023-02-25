Реал на своєму полі приймав у 23 турі Атлетіко. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Вершкові" володіли ініціативою з перших хвилин зустрічі, змушуючи свого суперника оборонятися. Швидкий гол не вдалося забити. Облак здійснив кілька чудових сейвів. Перший тайм так і закінчився нулями на табло.

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Друга половина зустрічі почалася з замін від тренерів. На 64 хвилині матчу Корреа отримав за грубий фол червону картку. Так Атлетіко залишився на полі вдесятьох, але це не завадило йому відкрити рахунок. З передачі Грізманна відзначився Хіменес. Реал швидко відігрався. Врятував від поразки Анчелотті молодий нападник Альваро Родрігес, який з'явився на полі тільки втретє.

Наразі "вершкові" посідають другу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 52 очки. Реал відстає від першої сходинки на 7 балів. Атлетіко посідає четверте місце з 42 пунктами.

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