Реал на своем поле принимал в 23 туре Атлетико. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Сливочные" владели инициативой с первых минут встречи, заставляя своего соперника обороняться. Быстрый гол не удалось забить. Облак совершил несколько замечательных сэйвов. Первый тайм так и закончился нулями на табло.

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Вторая половина встречи началась с замен от тренеров. На 64 минуте матча Корреа получил за грубый фол красную карточку. Так Атлетико остался на поле вдесятером, но это не помешало им открыть счет. С передачи Гризманна отличился Хименес. Реал быстро отыгрался. Спас от поражения Анчелотти молодой нападающий Альваро Родригес, появившийся на поле только в третий раз.

Сейчас "сливочные" занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 52 очка. Реал отстает от первой ступеньки на 7 баллов. Атлетико занимает четвертое место с 42 пунктами.

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