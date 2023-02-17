Форвард "вершкових" Карім Бензема пропустить зустріч проти Осасуни в Ла Лізі. Головний тренер Реала Карло Анчелотті вирішив викликати на матч 18-річного таланта з Кастільї Альваро Родрігеса.

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"У Родрігеса все добре. Завтра він буде в команді, тому що це хлопець, якому ми довіряємо. Профіль, якого у нас немає: дуже високий, він добре грає головою. Він може нам допомогти", – сказав Анчелотті на прес-конференції.



Уругвайський нападник щойно повернувся з чемпіонату Південної Америки U-20. Разом зі своєю збірною він посів друге місце. Родрігес забив п’ять голів в семи матчах. У цьому сезоні за молодіжну команду Реала він зіграв в 15 матчах та забив п’ять голів.

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