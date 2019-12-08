18-річний Кубо зухвалим фінтом присоромив Мессі на Камп Ноу – відео, яке стане топ-трендом в Японії

Хавбек Мальорки Такефуса Кубо відзначився ефектним фінтом у матчі проти Барселони на Камп Ноу. Постраждав 6-разовий володар "Золотого м'яча".

За рахунку 4:1 на користь каталонського гранда Кубо зухвало прокинув м'яча Мессі поміж ніг. Аргентинець, який нещодавно коронувався у Парижі як найкращий гравець планети, навіть не зрозумів, що сталося.

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Попри ефектний обіграш кумира зі свого дитинства Кубо не врятував балеарців від погрому на Камп Ноу, а Мессі у підсумку відзначився рекордним хет-триком.

Крім цього, кожен дотик японця до м'яча супроводжувався гучним свистом трибун. Раніше талановитий хавбек проміняв Барселону на Реал, тож фанати не пробачили йому великої зради. "Я вважаю, що заслужив на освистування", – зазначив Кубо після матчу.

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