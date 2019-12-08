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18-річний Кубо зухвалим фінтом присоромив Мессі на Камп Ноу – відео, яке стане топ-трендом в Японії

12:57 2910 Читать на русском
18-річний Кубо зухвалим фінтом присоромив Мессі на Камп Ноу – відео, яке стане топ-трендом в Японії
Кубо не визнає авторитетів

Хавбек Мальорки Такефуса Кубо відзначився ефектним фінтом у матчі проти Барселони на Камп Ноу. Постраждав 6-разовий володар "Золотого м'яча".

7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
84’ Ліонель Мессі
 
Анте Будімір 36’
Анте Будімір 65’
7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
36’ Анте Будімір
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
65’ Анте Будімір
84’ Ліонель Мессі

За рахунку 4:1 на користь каталонського гранда Кубо зухвало прокинув м'яча Мессі поміж ніг. Аргентинець, який нещодавно коронувався у Парижі як найкращий гравець планети, навіть не зрозумів, що сталося.

Мессі посварився з тренером Мальорки прямо під час матчу

Попри ефектний обіграш кумира зі свого дитинства Кубо не врятував балеарців від погрому на Камп Ноу, а Мессі у підсумку відзначився рекордним хет-триком.

Крім цього, кожен дотик японця до м'яча супроводжувався гучним свистом трибун. Раніше талановитий хавбек проміняв Барселону на Реал, тож фанати не пробачили йому великої зради. "Я вважаю, що заслужив на освистування", – зазначив Кубо після матчу.

Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Такефуса Кубо Такефуса Кубо Барселона - Мальорка Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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