"Золотий м'яч-2019": європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – голоси, що шокують

Результати голосування за "Золотий м'яч-2019" не стали особливою несподіванкою, адже Ліонель Мессі вважався фаворитом. Втім, деякі журналісти відверто здивували своїм вибором.

Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч-2019" та здобув рекордну 6-ту нагороду у своїй кар'єрі. Ще жодному гравцю в історії футболу не вдавалося зібрати таку вражаючу колекцію найпрестижніших індивідуальних нагород. Аргентинець став переможцем голосування вперше з 2015 року та випередив Кріштіану Роналду, у якого залишилося 5 "Золотих м'ячів".

Головним конкурентом 32-річного Мессі був Вірджил ван Дейк. Захисник Ліверпуля відстав від аргентинця лише на 7 очок, а за підсумками голосування журналістів отримав 69 перших місць зі 176-ти. Лише 61 репортер назвав першим Мессі, але лідер Барселони в сумі все ж отримав більше залікових балів – 686 проти 679.

"Золотий м'яч-2019": став відомий фінальний розподіл місць

Ван Дейка на перше місце поставили представники Європи та Азії – серед виборців з цих континентів захисник Ліверпуля набрав більшість голосів. Мессі здобув прихильність більшості журналістів з Африки, Північної та Південної Америки, а також Океанії. Голоси деяких країн відверто здивували, якщо не шокували, тому ми зібрали найоригінальніші думки журналістів у голосуванні за "Золотий м'яч-2019".

Аргентина – Енріке Вольфф без жодних докорів сумління віддав Мессі першу сходинку, а Серхіо Агуеро, який є кумом Лео, опинився на третій позиції. Ван Дейк посів 4 місце, а Кріштіану Роналду – другий.

Бразилія – Клебер Машаду на перше місце поставив Мессі. А от Аліссон, який опинився найвище серед бразильських гравців (7 місце), не отримав від власної країни жодного очка.

Хорватія – Мессі не отримав від віце-чемпіонів світу жодного балу. Симпатії місцевого журналіста Здравко Реїча були розподілені таким чином: 1. Роналду, 2. Аліссон, 3. Агуеро, 4. Ван Дейк, 5. Мбаппе.

Німеччина – переможцем став Роберт Лєвандовскі, а от Ліонель Мессі опинився лише на 5-й позиції. Кріштіану Роналду взагалі не отримав жодного очка від Карла-Хайнца Вільда.

Боснія і Герцеговина – на 5-й позиції опинився представник Тоттенхема Сон Хин Мін, а от Роналду не потрапив у топ-5.

Мессі навіть не у топ-3 – як Україна голосувала за володаря "Золотого м'яча-2019"

Франція – Садьйо Мане посів перше місце та отримав 5 балів від Паскаля Ферре. Цікаво, що юна зірка Франції Кіліан Мбаппе не отримав від свого співвітчизника жодного очка.

Марокко не включив ван Дейка у свій топ-5, а пальму першості віддав Ліонелю Мессі.

Португалія – Роналду прогнозовано опинився на вершині, Мессі та ван Дейк посіли 3 та 4 місця відповідно. Замкнув топ-5 Бернарду Сілва.

Сенегал також не знехтував нагодою поставити на перше місце свого співвітчизника. Мане – перший, за ним йде Мессі, ван Дейк – лише 5-й, а от Роналду не потрапив до п'ятірки. Натомість 4 місце у захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Сербія віддала 4 місце Душану Тадічу, а на другій позиції опинився Аліссон. Натомість Роналду та ван Дейк не отримали взагалі балів від суперників збірної України у відборі на Євро-2020.

Того – вибір тамтешнього журналіста теж здивував. Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс опинився вище за Ліонеля Мессі – третє місце проти четвертого.

Але поза конкуренцією опинився журналіст зі Шрі-Ланки (колишній Цейлон). П'ятірка Хафіза Марікара дійсно виглядає неординарно. Александер-Арнольд, Обамеянг, Грізманн, Лєвандовскі, тер Штеген – такий вибір більше не зробив ніхто.

Цікаво, що цей репортер вже не вперше демонструє оригінальність у голосуванні за "Золотий м'яч". Зокрема, у 2017 році його трійка була такою – Бонуччі, Де Хеа, Фалькао, а у 2018-му – Азар, Фірміно, Погба.

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"