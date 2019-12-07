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Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса

7 грудня 23:54 1392 Читать на русском
Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса
Барселона – Мальорка: звіт матчу Ла Ліги

Завершальний матч 16-го туру іспанської Прімери потішив вболівальників ефектним розгромом Мальорки на Камп Ноу з купою шедевральних голів (5:2).

7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
84’ Ліонель Мессі
 
Анте Будімір 36’
Анте Будімір 65’
7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
36’ Анте Будімір
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
65’ Анте Будімір
84’ Ліонель Мессі

Матч розпочався у доволі рівній боротьбі, хоча Барса, звісно ж, атакувала активніше. Вже на 6-й хвилині Грізманн міг відзначитись голом з гострого кута після передачі Мессі, але француз чи то пробив неточно, чи то прострілив засильно. Мальорка одразу ж огризнулася закиданням з глибини на дальню стійку, де готовий був замикати Родрігес, однак м'яч в останній момент на кутовий перевів Роберто. Цей корнер виявився для гостей фатальним: Після подачі з нього сталася невеличка метушня та неточний удар, а далі тер Штеген виконав удар від воріт точно на Грізманна – Антуан вийшов віч-на-віч з Рейною та ефектно його перекинув, відкривши рахунок.

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На 15-й хвилині подвоїти перевагу каталонців міг Бускетс, який замкнув навіс Ракітіча з кутового ударом головою під поперечину, але Рейна у карколомному стрибку врятував балеарців. Втім, від шедеврального пострілу Мессі з 25-ти метрів у дальню дев'ятку на 17-й хвилині порятунку бути не могло – 2:0. Асист йому віддав, до речі, Антуан Грізманн.

Після цього Барселона дещо заспокоїлася, давши Мальорці можливість покатати м'яч. Острів'яни ж не збиралися відсиджуватись далеко від воріт, вже на 20-й хвилині створивши непоганий момент – Кубо змістився да лінії півкола перед штрафним та вистрілив над правою дев'яткою воріт тер Штегена. Втім, навіть у неквапливому темпі "блаугранас" зберігали ініціативу, загострюючи гру: так, на 22-й хвилині Піке замкнув подачу з кутового (без проблем для голкіпера), а на 28-й Суарес прийняв передачу Роберто та потужно пробив у ближній кут – стійка врятувала Мальорку!

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За чотири хвилини після цього епізоду Суарес запоров ще один прекрасний момент, вирвавшись віч-на-віч з Рейною, обігравши його та пробивши у порожні ворота – захисник в останній момент встиг заблокувати удар! За марнотратство балеарці покарали на 36-й: Севілья віддав прекрасну передачу з глибини на хід Будіміру, який увірвався на край штрафного і вистрілив з рикошетом від Лангле – м'яч полетів точно в дальню дев'ятку! 2:1.

Здавалося, нас очікує типовий нервовий поєдинок імені Ернесто Вальверде, однак у "блаугранас" на це були свої плани. В ендшпілі першого тайму господарі провели ефектну дефрагментацію опонента на атоми – і почав її Мессі, завдавши обвідного пострілу метрів з 20-ти точнісінько під ліву стійку! Ну, а ще за дві хвилини Суарес відзначився не просто голом, а голом року: красива комбінація завершилась передачею Де Йонга на правий край штрафного та фантастичним ударом п'яткою в дальній кут у виконанні уругвайця – 4:1! З цим рахунком команди й пішли відпочивати.

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На старті другого тайму ігрова перевага Барселони стала зовсім страшною. Вже на 48-й хвилині дальнім пострілом міг відзначитись Ракітіч, але м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. На 52-й у карний майданчик увірвався Грізманн, який пробив з близької дистанції, однак Рейна врятував Мальорку; на 57-й же Мессі виконав проникну передачу на правий край штрафного, а Суарес вдарив у дотик – Рейна знову був на висоті! На 59-й Луїс спробував повторити спробу, але постріл уругвайця цього разу вийшов зовсім слабеньким.

Після цього темп гри дещо збився, чому неабияк сприяли заміни. Мальорці тільки це і треба було: на 64-й хвилині Гамес пройшов лівим флангом і подав у штрафний, тер Штеген несподівано помилився на виході, а Будімір замкнув ударом головою – 4:2!

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Після цього команди провели ще по заміні та стандартному положенню без загострення. До другої половини 70-х хвилин моментів не виникало, хоча балеарці грали доволі сміливо, користуючись пасивністю господарів.

В останні 15 хвилин Барселона почала серйозно притискати суперника. Так, на 75-й з лінії штрафного по центру стріляв Суарес (в руки голкіперу), а на 76-й Раільйо зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Роберто – Рейна врятував! Втім, і Мальорка не здавалася, ледь не забивши третій гол на 77-й зусиллями Будіміра, який завдав удару метрів з 20-ти у протихід тер Штегену. Марк-Андре врятував каталонців. Зрештою, організовуючи атаку за атакою, господарі забили вп'яте: на 84-й хвилині Мессі завершив прекрасну комбінацію ударом з-під кількох захисників у ближню дев'ятку – 5:2! Після цього Барса могла відзначитись і шостим голом, але не судилося.

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Таким чином, Барселона порівнялася з Реалом за очками, маючи 34 залікових бали та повернувшись на першу позицію завдяки додатковим показникам. Мальорка з 14 пунктами в активі залишилась на сімнадцятій сходинці у турнірній таблиці.

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Барселона - Мальорка Барселона Барселона Іспанія Мальорка Мальорка
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