Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса

Завершальний матч 16-го туру іспанської Прімери потішив вболівальників ефектним розгромом Мальорки на Камп Ноу з купою шедевральних голів (5:2).

Матч розпочався у доволі рівній боротьбі, хоча Барса, звісно ж, атакувала активніше. Вже на 6-й хвилині Грізманн міг відзначитись голом з гострого кута після передачі Мессі, але француз чи то пробив неточно, чи то прострілив засильно. Мальорка одразу ж огризнулася закиданням з глибини на дальню стійку, де готовий був замикати Родрігес, однак м'яч в останній момент на кутовий перевів Роберто. Цей корнер виявився для гостей фатальним: Після подачі з нього сталася невеличка метушня та неточний удар, а далі тер Штеген виконав удар від воріт точно на Грізманна – Антуан вийшов віч-на-віч з Рейною та ефектно його перекинув, відкривши рахунок.

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На 15-й хвилині подвоїти перевагу каталонців міг Бускетс, який замкнув навіс Ракітіча з кутового ударом головою під поперечину, але Рейна у карколомному стрибку врятував балеарців. Втім, від шедеврального пострілу Мессі з 25-ти метрів у дальню дев'ятку на 17-й хвилині порятунку бути не могло – 2:0. Асист йому віддав, до речі, Антуан Грізманн.

Після цього Барселона дещо заспокоїлася, давши Мальорці можливість покатати м'яч. Острів'яни ж не збиралися відсиджуватись далеко від воріт, вже на 20-й хвилині створивши непоганий момент – Кубо змістився да лінії півкола перед штрафним та вистрілив над правою дев'яткою воріт тер Штегена. Втім, навіть у неквапливому темпі "блаугранас" зберігали ініціативу, загострюючи гру: так, на 22-й хвилині Піке замкнув подачу з кутового (без проблем для голкіпера), а на 28-й Суарес прийняв передачу Роберто та потужно пробив у ближній кут – стійка врятувала Мальорку!

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За чотири хвилини після цього епізоду Суарес запоров ще один прекрасний момент, вирвавшись віч-на-віч з Рейною, обігравши його та пробивши у порожні ворота – захисник в останній момент встиг заблокувати удар! За марнотратство балеарці покарали на 36-й: Севілья віддав прекрасну передачу з глибини на хід Будіміру, який увірвався на край штрафного і вистрілив з рикошетом від Лангле – м'яч полетів точно в дальню дев'ятку! 2:1.

Здавалося, нас очікує типовий нервовий поєдинок імені Ернесто Вальверде, однак у "блаугранас" на це були свої плани. В ендшпілі першого тайму господарі провели ефектну дефрагментацію опонента на атоми – і почав її Мессі, завдавши обвідного пострілу метрів з 20-ти точнісінько під ліву стійку! Ну, а ще за дві хвилини Суарес відзначився не просто голом, а голом року: красива комбінація завершилась передачею Де Йонга на правий край штрафного та фантастичним ударом п'яткою в дальній кут у виконанні уругвайця – 4:1! З цим рахунком команди й пішли відпочивати.

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На старті другого тайму ігрова перевага Барселони стала зовсім страшною. Вже на 48-й хвилині дальнім пострілом міг відзначитись Ракітіч, але м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. На 52-й у карний майданчик увірвався Грізманн, який пробив з близької дистанції, однак Рейна врятував Мальорку; на 57-й же Мессі виконав проникну передачу на правий край штрафного, а Суарес вдарив у дотик – Рейна знову був на висоті! На 59-й Луїс спробував повторити спробу, але постріл уругвайця цього разу вийшов зовсім слабеньким.

Після цього темп гри дещо збився, чому неабияк сприяли заміни. Мальорці тільки це і треба було: на 64-й хвилині Гамес пройшов лівим флангом і подав у штрафний, тер Штеген несподівано помилився на виході, а Будімір замкнув ударом головою – 4:2!

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Після цього команди провели ще по заміні та стандартному положенню без загострення. До другої половини 70-х хвилин моментів не виникало, хоча балеарці грали доволі сміливо, користуючись пасивністю господарів.

В останні 15 хвилин Барселона почала серйозно притискати суперника. Так, на 75-й з лінії штрафного по центру стріляв Суарес (в руки голкіперу), а на 76-й Раільйо зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Роберто – Рейна врятував! Втім, і Мальорка не здавалася, ледь не забивши третій гол на 77-й зусиллями Будіміра, який завдав удару метрів з 20-ти у протихід тер Штегену. Марк-Андре врятував каталонців. Зрештою, організовуючи атаку за атакою, господарі забили вп'яте: на 84-й хвилині Мессі завершив прекрасну комбінацію ударом з-під кількох захисників у ближню дев'ятку – 5:2! Після цього Барса могла відзначитись і шостим голом, але не судилося.

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Таким чином, Барселона порівнялася з Реалом за очками, маючи 34 залікових бали та повернувшись на першу позицію завдяки додатковим показникам. Мальорка з 14 пунктами в активі залишилась на сімнадцятій сходинці у турнірній таблиці.

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