Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився трьома забитими голами у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки (5:2).

Цей хет-трик став для аргентинця 35-м в іспанській Прімері. Мессі побив рекорд Кріштіану Роналду (34 хет-трики), інформує Squawka. Всього аргентинець забив 431 гол у 462 матчах за Барселону в Ла Лізі.

Барселона – Мальорка – 5:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, сьогоднішні голи дозволили Мессі випередити форварда Реала Каріма Бензема і очолити бомбардирські перегони поточного чемпіонату Іспанії. В активі аргентинця 12 голів, а француз забив на один гол менше.

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