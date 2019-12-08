toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

00:55 162 Читать на русском
Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі
Ліонель Мессі / ESPN

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився трьома забитими голами у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки (5:2).

7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
84’ Ліонель Мессі
 
Анте Будімір 36’
Анте Будімір 65’
7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
36’ Анте Будімір
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
65’ Анте Будімір
84’ Ліонель Мессі

Цей хет-трик став для аргентинця 35-м в іспанській Прімері. Мессі побив рекорд Кріштіану Роналду (34 хет-трики), інформує Squawka. Всього аргентинець забив 431 гол у 462 матчах за Барселону в Ла Лізі.

Барселона – Мальорка – 5:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, сьогоднішні голи дозволили Мессі випередити форварда Реала Каріма Бензема і очолити бомбардирські перегони поточного чемпіонату Іспанії. В активі аргентинця 12 голів, а француз забив на один гол менше.

Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса

blog_ava
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу
7 грудня
6389
Теги
Барселона - Мальорка Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Барселона Барселона Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
32
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук