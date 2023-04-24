У першому півфінальному матчі Кубка Італії між Ювентусом та Інтером (1:1) Ромелу Лукаку зрівняв рахунок на останніх хвилинах зустрічі, за що отримав порцію свисту і образ з боку вболівальників Ювентуса.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, туринська поліція провела ретельне розслідування і знайшла 171 з приблизно 250 уболівальників "Старої синьйори", які виголошували расистські вигуки. З цього моменту всім їм заборонено відвідувати домашні матчі улюбленої команди. Пошуки решти винуватців расистських вигуків на адресу Лукаку тривають.

Нагадаємо, що Федерація футболу Італії скасувала дискваліфікацію Лукаку за повторну жовту картку в цьому матчі. Ромелу притулив вказівний палець до губ у відповідь на расистські образи, і суддя матчу визнав цей жест неповажним. Однак президент ФФІ Габріеле Гравіна заявив, що поведінка Лукаку в цих обставинах була виправданою.

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