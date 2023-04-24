В первом полуфинальном матче Кубка Италии между Ювентусом и Интером (1:1) Ромелу Лукаку сравнял счёт на последних минутах встречи, за что получил порцию свиста и оскорблений со стороны болельщиков Ювентуса.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, туринская полиция провела тщательное расследование и вычислила 171 из примерно 250 болельщиков "Старой синьоры", которые отличились расистскими кричалками. С этого момента всем им запрещено посещать домашние матчи любимой команды. Поиски оставшихся виновников расистских выкриков в адрес Лукаку продолжаются.

Напомним, что Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию Лукаку за повторную желтую карточку в этом матче. Ромелу прислонил указательный палец к губам в ответ на расистские оскорбления, и судья матча счёл этот жест неуважительным. Однако президент ФФИ Габриэле Гравина заявил, что поведение Лукаку в этих обстоятельствах было оправданным.

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