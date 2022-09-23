Іспанська федерація не виконала вимогу гравчинь, залишивши Хорхе Вільду на посаді. Проте це рішення лише спровокувало новий етап конфлікту. Відразу 15 футболісток надіслали у RFEF листи, в яких повідомили про відмову грати за збірну під керівництвом цього тренера.

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Marca зазначає, що у списку немає жодні футболісти мадридського Реала та головної зірки збірної Іспанії Алексії Путельяс. Наразі невідомо, як нападниця Барселони ставиться до конфлікту в національній команді. Тим часом іспанки отримали підтримку від лідерки збірної США Меган Рапіно."Я – шістнадцята", – написала американка в Instagram.

Водночас RFEF не вкотре наголосила, що не має жодних намірів звільняти Хорхе Вільду, який готує команду до жіночого ЧС-2023. "Зі спортивного питання це перетворилося на питання честі. Національна збірна не підлягає обговоренню. Це безпрецедентна ситуація в історії футболу, як чоловічого, так і жіночого, в Іспанії та в усьому світі. Національній команді потрібні гравці, віддані проєкту, які захищають наші кольори і пишаються тим, що носять іспанську футболку. Гравці, які відмовилися від виступів, зможуть повернутися в збірну тільки в тому разі, якщо визнають свою помилку і попросять вибачення", – йдеться у прес-релізі організації.

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