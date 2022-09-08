Півзахисниця Манчестер Сіті та збірної Англії Кіра Волш перейшла в Барселону за рекордну суму.

Про перехід 25-річної футболістки в іспанський клуб Манчестер Сіті повідомив на офіційному сайті, а Барселона – у соцмережах. Контракт розрахований на 3 роки.

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Обидва клуби домовилися не розкривати суму переходу. ESPN стверджує, що сума трансферу перевищила 350 тисяч фунтів, що є рекордним переходом в історії жіночого футболу. Нагадаємо, серед чоловіків найдорожчим трансфером є перехід Неймара з Барселони в ПСЖ – 222 мільйони євро у 2017-му.

В Барсі Кіра Волш повинна замінити лідерку команди Алексію Путельяс, яка отримала серйозну травму на чемпіонаті Європи і може пропустити весь сезон.

У складі Ман Сіті Волш виступала з 2014 року і виграла 8 трофеїв. Нещодавно вона виграла у складі збірної Англії жіночий чемпіонат Європи-2022 і була визнана найкращою гравчинею фіналу.

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