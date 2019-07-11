Лесбійка воює з Трампом та ФІФА: Меган Рапіно – чемпіонка світу, яка бореться проти наркотиків та нерівності

Меган Рапіно руйнує стереотипи про жінок-футболісток. "Футбол 24" знайомить вас ближче з героїнею чемпіонату світу 2019.

Футбол залишається одним із небагатьох видів професіонального спорту, в якому жінки мають значно менше можливостей, ніж чоловіки. Звісно, останнім часом ситуація значно покращилася – свідченням цього є 80 тисяч глядачів на трибунах під час фінального матчу Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року. Однак, якщо говорити про загальний рівень відвідуваності, зацікавленість спонсорів та зарплатню, жіночий футбол все ще залишається на периферії.

Легка перемога США над Нідерландами та злива рекордів – американки вдруге поспіль виграли чемпіонат світу

Чемпіонат світу, який нещодавно завершився у Франції, безумовно стане вагомим кроком до подолання цієї прірви. Справа навіть не в тому, що жінки продемонстрували високий рівень гри та побили низку рекордів. Минулий Мундіаль запам'ятається завдяки американкам, які не лише вдруге поспіль стали його тріумфатором, а й не соромились відкрито говорити про проблеми у своєму виді спорту. Дуже символічно, що головною дійовою особою (як на полі, так і поза ним) стала віце-капітан збірної США Меган Рапіно. Знайти яскравішу представницю у боротьбі за справедливість в жіночому футболі, ніж 34-річна американка, буде вкрай важко.

Брат, футбол, наркотики

Рапіно росла у невеличкому містечку Реддінг на півночі Каліфорнії. Окрім неї, в сім'ї було ще п'ятеро братів і сестер. Футболом Меган і її сестра-близнючка Рейчел почали займатися, коли їм було по 3 роки, завдяки старшому брату Браяну. До того ж, це заняття стало способом уникнути наркоманії, поширеної серед підлітків тієї місцевості.

За іронією долі майбутня зірка збірної США стала рятівницею для брата, який привів її у футбол. Браян отримав свій перший тюремний термін, коли Меган виповнилося лише 9. Згодом він зізнавався, що спортивні успіхи сестри допомогли йому позбутися наркозалежності.

Рапіно аж до старшої школи тренувалася в командах, які тренував її батько. Дівчинка демонструвала високі результати не лише у футболі, а й у легкій атлетиці та баскетболі. Однак, коли настав час обирати щось одне, дитяче захоплення взяло верх.

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Система американського спорту передбачає потужну мережу студентських ліг. Меган отримала виклик до жіночої збірної США (2006 рік), ще коли грала за команду Портлендського університету. Лише в 2009-у Рапіно підписала свій перший професіональний контракт з Чикаго Ред Старс, за який вона відіграла 38 матчів за 2 сезони. Потім була низка клубів, де футболістка затримувалася лише на кілька матчів (знову ж таки – специфіка американського спорту).

В січні 2013 року Меган наважилася на переїзд до Європи. Ліон, який справедливо вважається однією з найсильніших жіночих команд світу, запропонував американці контракт на 6 місяців. Рапіно дебютувала в Лізі чемпіонів забитим голом у ворота Мальме. Загалом у тому євросезоні вона зіграла 5 матчів, забивши 2 м'ячі та оформивши один асист. У фіналі Ліон поступився Вольфсбургу (0:1), але Меган запропонували продовжити співпрацю.

Французький період і досі залишається найуспішнішим у її клубній кар'єрі. Рапіно здобувала золото національної першості, Кубок країни і стала лише п'ятою американкою, яка зіграла у фіналі Ліги чемпіонів. Повернувшись у США в 2013 році, вона приєдналась до Сіетл Рейнс, за який виступає і до нині.

Збірна США, чемпіонат світу, Олімпійські ігри

Головні ж успіхи та здобутки футболісти пов'язані зі збірною США. Як уже згадувалося вище Рапіно дебютувала за національну команду у 2006 році, але була змушена пропустити ЧС-2007 та ОІ-2008 через травми. Але це не вибило її з колії. "Знаю, це звучить дивно, але травма була однією з найкращих речей, які зі мною траплялися. Вона дозволила поглянути на все під іншим кутом зору – раніше я не цінувала того, що мала. Реабілітація робить вас сильнішими фізично і психологічно", – заявила футболістка.

Травма була однією з найкращих речей, які зі мною траплялися.

І справді, після повернення у збірну Рапіно стала однією з лідерок команди. ЇЇ результативні дії спочатку у кваліфікації, а згодом у матчі плей-офф проти Італії дозволили США здобути перепустку на ЧС-2011. В Німеччині Меган теж яскраво нагадала про себе. Свій дебютний гол на першостях світу вона забила у поєдинку другого туру групового етапу проти Колумбії відразу після виходу на заміну. Проте більше запам'ятався не сам забитий м'яч, а святкування американки. Вона побігла до кута поля, взяла мікрофон, призначений для трансляції, і виконала рядок із пісні Брюса Спрінгстіна "Born in the U.S.A.".

У чвертьфіналі того Мундіалю проти Бразилії Рапіно асистувала Еббі Вамбах, яка зрівняла рахунок на 122-й хвилині. Цей гол став найпізнішим в історії чемпіонатів світу. Також Меган віддала по результативній передачі у півфіналі та фіналі. Вирішальний поєдинок завершився у серії пенальті, де США поступилися Японії. Вже через рік американки зуміли помститися своїм кривдницям у фіналі лондонської Олімпіади на очах 80 тисяч глядачів. Меган вже була беззаперечною зіркою команди, завершивши турнір з 3-ма голами і 4-ма асистами у своєму активі.

Проте знаковим для Рапіно став поєдинок 1/2 фіналу проти Канади, де вона забила дивовижний м'яч. Вона стала першою серед футболістів (чоловіків та жінок), кому вдалося відзначитися голом на Олімпійських іграх прямим ударом з кутового.

Наразі збірна США – найсильніша і найтитулованіша жіноча команда світу. Американки виграли 4 з 8 чемпіонатів світу і нещодавно стали першими, кому вдалося захистити титул. У складі обох команд Рапіно була однією з найкращих. У 2015 році на турнірі в Канаді вона забила 2 голи у 6 матчах, а у фіналі не змогла дограти до кінця поєдинку через розрив передньої хрестоподібної зв'язки (команда на той момент вже встановила остаточний рахунок гри з Японією – 5:2).

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Цього літа на полях Франції Меган, схоже, продемонструвала свій найкращий футбол у кар'єрі. У збірній США вистачає зірок, як от Алекс Морган, яка забила 5 голів у матчі проти Таїланду. Проте Рапіно була справжньою лідеркою. Вона не грала у кожному матчі, але її забиті м'ячі були важливими, – 5 із 6 вона забила у плей-офф. Не дивно, що саме вона стала найкращою гравчинею ЧС-2019. Еллен Вайт та Алекс Морган також забили по 6 голів, але "Золотий бутс" турніру дістався Меган, бо вона провела на полі менше ігрового часу.

Гомосексуалізм, Трамп, ФІФА

У футбольному світі Рапіно давно заслужила славу бунтарки. Вона не боїться іти проти системи та розмовляти на незручні теми. Ще до старту ЧС-2019 вона заявила, що не піде на зустріч з Дональдом Трампом у Білий дім, навіть якщо команда виграє турнір. Президент США тоді віджартувався, що спочатку потрібно перемогти, але візит досі не відбувся. Бойкотувати зустріч готова не лише Меган, а й інші футболістки національної команди: "Ми не хочемо йти у Білий дім. Думаю, тому офіційне запрошення так і не прийшло".

У США це вже не перший випадок, коли відомі спортсмени ігнорують запрошення президента через незгоду з політикою Трампа. Однак раніше так відкрито і різко у конфронтацію ніхто не вступав. Для Рапіно ж це – звична справа.

Після фіналу жіночого чемпіонату світу аналітична компанія демократичної партії США провела опитування. Згідно з його результатами, на президентських виборах США 2020 року за Рапіно готові були б проголосувати 42 відсотки виборців, за Трампа – 41 відсоток. Цифри, які говорять красномовніше за будь-які аргументи.

Напередодні фіналу цьогорічного чемпіонату світу дісталося і ФІФА. Футболістка заявила, що організація соїми діями дискримінує жіночий футбол. Справа в тому, що в цей же день відбувалися фінали Копа Амеріка та Кубка КОНКАКАФ.

"Жахливий розклад для всіх. Це жахлива ідея – поставити всі матчі на один день. Є ще два фінали, але ж це – фінал чемпіонату світу, інших матчів не повинно бути. Не думаю, що ми відчуваємо такий же рівень поваги у ФІФА, як чоловіки", – обурювалася американка.

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Не вразила Рапіно й ініціатива Джанні Інфантіно збільшити призові за перемогу на жіночому чемпіонаті світу вдвічі: "Це, безумовно, несправедливо. Потрібно подвоїти їх зараз, а потім помножити на два або на чотири ще раз".

Оплата праці у жіночому футболі давно стала наріжним каменем. Футболістки отримують у десятки разів меншу зарплатню, ніж їхні колеги-чоловіки. Звісно, рівень популярності чоловічого спорту вищий, але футбольні організації теж впливають на цей процес. Зокрема, за перемогу на ЧС американки отримали по 260 тисяч доларів. Чоловікам за аналогічний успіх обіцяли 1,1 млн доларів кожному. І це при тому, що жіноча збірна США значно успішніша.

Однією з найважливіших тем для Рапіно є гомосексуальність. Вона активно підтримує рух ЛГБТ і сама є відкритою лесбійкою, здійснивши камінг-аут у 2012 році. Меган та її партнерка, триразова чемпіонка НБА С'ю Берд, регулярно беруть участь у акціях проти дискримінації одностатевих стосунків.

Рапіно активно жертвує гроші в різні фонди і організації, які борються з гомофобією як в світі спорту, так і за його межами. Американка вважає, що її статус та популярність повинні стати інструментом, який допоможе суспільству позбутися упередженості. Після фіналу ЧС-2019 вона взагалі заявила, що жодна команда ніколи не досягала успіху, не маючи у своєму складі гея. З останнім, звісно, можна посперечатися, але у цьому висловлюванні уся Меган Рапіно.

Спортивні результати і активна громадська позиція роблять Рапіно однією з найвпізнаваніших спортсменок США. Опитування, в якому вона випередила Дональда Трампа, – не єдиний доказ її популярності. Після фіналу чемпіонату світу 2011 року у 90-тисячному Реддінгу, звідки вона родом, навіть провели на її честь парад, назвавши 10 вересня "Днем Меган Рапіно".

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