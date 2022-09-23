Испанская федерация не выполнила требования игроков, оставив Хорхе Вильду в должности. Однако это решение лишь спровоцировало новый этап конфликта. Сразу 15 футболисток прислали в RFEF письма, в которых сообщили об отказе играть за сборную под руководством этого тренера.

Барселона оформила самый дорогой трансфер в истории женского футбола – разница с мужчинами впечатляет

Marca отмечает, что в списке нет ни одной футболистки мадридского Реала и главной звезды сборной Испании Алексии Путельяс. Пока неизвестно, как нападающая Барселоны относится к конфликту в национальной команде. Тем временем испанки получили поддержку от лидера сборной США Меган Рапино. "Я – шестнадцатая", – написала американка в Instagram.

В то же время RFEF в очередной раз подчеркнула, что не имеет никаких намерений увольнять Хорхе Вильду, который готовит команду к женскому ЧМ-2023. "Из спортивного вопроса это превратилось в вопрос чести. Национальная сборная не подлежит обсуждению. Это беспрецедентная ситуация в истории футбола, как мужского, так и женского, в Испании и во всем мире. Национальной команде нужны игроки, преданные проекту, которые защищают наши цвета и гордятся тем, что носят испанскую футболку. Игроки, которые отказались от выступлений, смогут вернуться в сборную только в том случае, если признают свою ошибку и попросят прощения", – говорится в пресс-релизе организации.

Лесбійка воює з Трампом та ФІФА: Меган Рапіно – чемпіонка світу, яка бореться проти наркотиків та нерівності