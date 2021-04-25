Гравці київського Динамо не стримували емоцій після тріумфу в чемпіонаті України 2020/21.

Після розгрому Інгульця київське Динамо офіційно стало чемпіоном України, здобувши свій 16-й трофей за часи незалежності країни.

Динамо гарантувало участь у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 – український гранд опинився у суперзірковій компанії

Команда отримала довгоочікуваний титул та золоті медалі української першості та відсвяткувала із трофеєм в чаші НСК Олімпійський. Торжество продовжилось і в роздягальні, де гравців та тренерський штаб привітав президент Динамо Ігор Суркіс, легенда киян Леонід Буряк та перший президент України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, кияни розбили Інгулець (5:0) та оформили чемпіонство за 3 тури до завершення чемпіонату.

Динамо стало чемпіоном України 2021, знищивши Інгулець: голи захисників, феєрія Циганкова, дострокове золото