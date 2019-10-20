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Зюле ожидает операцию – игрок Баварии может пропустить полгода

12:16 25 Читати українською
Зюле ожидает операцию – игрок Баварии может пропустить полгода
Никлас Зюле / Фото ФК Бавария

Бавария потеряла очки в матче с Аугсбургом (2:2), но это не самые плохие новости из лагеря мюнхенцев.

1’ Марко Рихтер
90+2’ Альфред Финнбогассон
 
Роберт Левандовски 14’
Серж Гнабри 49’
1’ Марко Рихтер
14’ Роберт Левандовски
49’ Серж Гнабри
90+2’ Альфред Финнбогассон

Никлас Зюле не смог доиграть матч 8-го тура Бундеслиги против Аугсбурга и был заменен уже на 12-й минуте.

Ковач раскритиковал игроков Баварии за провальные отрезки в матче с Аугсбургом

После игры врачи диагностировали у защитника тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

На 24-летнего немца ожидает операция. Никлас может пропустить около 6-ти месяцев.

В текущем сезоне Бундеслиги Зюле провел 8 матчей, в которых сумел отличиться ассистом.

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Никлас Зюле Никлас Зюле Бавария Бавария Германия Аугсбург - Бавария
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