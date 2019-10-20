Зюле ожидает операцию – игрок Баварии может пропустить полгода

Бавария потеряла очки в матче с Аугсбургом (2:2), но это не самые плохие новости из лагеря мюнхенцев.

Никлас Зюле не смог доиграть матч 8-го тура Бундеслиги против Аугсбурга и был заменен уже на 12-й минуте.

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После игры врачи диагностировали у защитника тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

На 24-летнего немца ожидает операция. Никлас может пропустить около 6-ти месяцев.

В текущем сезоне Бундеслиги Зюле провел 8 матчей, в которых сумел отличиться ассистом.

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