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Ковач розкритикував гравців Баварії за провальні відрізки у матчі з Аугсбургом

22:01 382 Читать на русском
Ковач розкритикував гравців Баварії за провальні відрізки у матчі з Аугсбургом
Ніко Ковач / Reuters

Головний тренер Баварії Ніко Ковач не приховував свого розчарування після втрати очок у матчі з аутсайдером Бундесліги – Аугсбургом.

1’ Марко Ріхтер
90+2’ Альфред Фіннбогасон
 
Роберт Лєвандовскі 14’
Серж Гнабрі 49’
1’ Марко Ріхтер
14’ Роберт Лєвандовскі
49’ Серж Гнабрі
90+2’ Альфред Фіннбогасон

"Ми погано почали матч, цього не можна допускати. Ми повинні бути напоготові з самого початку, а не тільки через п'ять хвилин.

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Потім ми контролювали гру: тримали м'яч і мали моменти, які не змогли реалізувати. У подібній ситуації ми не повинні пропускати. Два удари – два пропущені голи, я роздратований. Але травма Нікласа Зюле робить становище ще гіршим. Сподіваємося на краще", – сказав Ковач в коментарі офіційному сайту Баварії.

Після восьми турів мюнхенці посідають третю сходинку Бундесліги з 15 очками, натомість Аугсбург вибрався із зони перехідних матчів – шість пунктів і 15 позиція.

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Аугсбург - Баварія Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач
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