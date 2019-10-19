Ковач розкритикував гравців Баварії за провальні відрізки у матчі з Аугсбургом

Головний тренер Баварії Ніко Ковач не приховував свого розчарування після втрати очок у матчі з аутсайдером Бундесліги – Аугсбургом.

"Ми погано почали матч, цього не можна допускати. Ми повинні бути напоготові з самого початку, а не тільки через п'ять хвилин.

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Потім ми контролювали гру: тримали м'яч і мали моменти, які не змогли реалізувати. У подібній ситуації ми не повинні пропускати. Два удари – два пропущені голи, я роздратований. Але травма Нікласа Зюле робить становище ще гіршим. Сподіваємося на краще", – сказав Ковач в коментарі офіційному сайту Баварії.

Після восьми турів мюнхенці посідають третю сходинку Бундесліги з 15 очками, натомість Аугсбург вибрався із зони перехідних матчів – шість пунктів і 15 позиція.

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