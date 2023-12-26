"Зарплата Скрипника у Ворсклі була півмільйона євро в рік. Ці гроші були вже оподатковані і вони одразу виходили на його рахунок. Я навіть не можу сказати, хто з тренерів більше заробляв в УПЛ. Напевно, лише Луческу і тренери Шахтаря.

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Я не думаю, що в Металісті 1925 у Скрипника суттєво зменшилась зарплата, тому що він достатньо дорогий тренер" – зазначив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, декілька днів тому Віктор Скрипник очолив харківський Металіст 1925, покинувши полтавську Ворсклу. Металіст 1925 пішов зимувати поблизу зони перехідних матчів, але новий власник готовий інвестувати в команду і розраховує на боротьбу за єврокубки.

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