Максим Дячук і Віталій Буяльський забивали в переможній контрольній грі. Дивіться відео голів і огляд матчу Звягель – Динамо.

Звягель – Динамо – 0:2

Голи: Дячук, Буяльський

Динамо (стартовий склад): Моргун – Дячук, Попов, Сирота, Малиш – Шепелєв, Андрієвський – Буяльський, Царенко, Кабаєв – Беніто.

Динамо провело таємний спаринг – відомий результат проти скромного суперника

Динамо провело засекречений контрольний поєдинок проти одного з лідерів Другої Ліги – ФК Звягель.

Підопічні Олександра Шовковського впевнено перемогли опонента. Зіграла несподівана зв'язка експериментального правого флангу: перший гол в активі Максима Дячука, якому асистував Буяльський. Вдруге вразив ворота суперника сам Віталій, який забив з ефектної передачі п'ятою від Беніто.