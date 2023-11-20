Звягель – Динамо – 0:2 – відео ефектних голів і огляд секретного спарингу підопічних Шовковського
Максим Дячук і Віталій Буяльський забивали в переможній контрольній грі. Дивіться відео голів і огляд матчу Звягель – Динамо.
Звягель – Динамо – 0:2
Голи: Дячук, Буяльський
Динамо (стартовий склад): Моргун – Дячук, Попов, Сирота, Малиш – Шепелєв, Андрієвський – Буяльський, Царенко, Кабаєв – Беніто.
Динамо провело таємний спаринг – відомий результат проти скромного суперника
Динамо провело засекречений контрольний поєдинок проти одного з лідерів Другої Ліги – ФК Звягель.
Підопічні Олександра Шовковського впевнено перемогли опонента. Зіграла несподівана зв'язка експериментального правого флангу: перший гол в активі Максима Дячука, якому асистував Буяльський. Вдруге вразив ворота суперника сам Віталій, який забив з ефектної передачі п'ятою від Беніто.