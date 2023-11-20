Максим Дячук и Виталий Буяльский забивали в победном контрольном матче. Смотрите видео голов и обзор игры Звягель – Динамо.

Звягель – Динамо – 0:2

Голы : Дячук, Буяльский.

Динамо (стартовый состав): Моргун, Дячук, Попов, Сирота, Малыш, Шепелев, Кабаев, Андриевский, Буяльский, Царенко, Бенито.

Динамо провело тайный спарринг – известен результат против скромного соперника

Динамо провело "секретный" контрольный поединок против одного из лидеров Второй Лиги – ФК Звягель.

Подопечные Александра Шовковского спокойно победили оппонента. Первый гол в активе Максима Дячука, которому ассистировал Буяльский. Во второй раз поразил ворота соперника сам Виталий, забивший с передачи Бенито.