Звягель – Динамо – 0:2: видео голов и обзор секретного спарринга подопечных Шовковского
15:29 - Читати українською
Максим Дячук и Виталий Буяльский забивали в победном контрольном матче. Смотрите видео голов и обзор игры Звягель – Динамо.
Звягель – Динамо – 0:2
Голы : Дячук, Буяльский.
Динамо (стартовый состав): Моргун, Дячук, Попов, Сирота, Малыш, Шепелев, Кабаев, Андриевский, Буяльский, Царенко, Бенито.
Динамо провело тайный спарринг – известен результат против скромного соперника
Динамо провело "секретный" контрольный поединок против одного из лидеров Второй Лиги – ФК Звягель.
Подопечные Александра Шовковского спокойно победили оппонента. Первый гол в активе Максима Дячука, которому ассистировал Буяльский. Во второй раз поразил ворота соперника сам Виталий, забивший с передачи Бенито.
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