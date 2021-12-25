"Я не здивований величністю Сантьяго Бернабеу, адже знаю структуру клубу й президента. Це правда, що все суспільство зараз зіштовхнулось із труднощами через пандемію. Але вражає те, як Реал занурений у будівництво чудового стадіону, який стане найкращим у світі.

Анчелотті красиво натякнув на трансфер Мбаппе в Реал

Хочу бути на Бернабеу на лавці для запасних у день відкриття оновленої арени! Чи не захочуть на такому стадіоні грати Мбаппе, Холанд? Звісно, так! Майбутнє у команди є, але... Немає сумнівів у тому, що з таким складом Реал завжди боротиметься за найвищі місця та титули. Сподіваюсь, що тренер не змінюватиметься.

Чи проситиму трансфери взимку? Ні. Я б хотів попросити інше. Те, чого хочуть всі: щоб пандемія завершилась і ми могли жити спокійно", – резюмував Анчелотті в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, Кіліана Мбаппе вже тривалий час пов'язують з "вершковими". Його контракт з ПСЖ завершиться влітку, тоді й очікується його переїзд у столицю Іспанії. Мадридці претендують ще й на Ерлінга Холанда, але у конкурентах є Баварія, Барселона й Ман Сіті.

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