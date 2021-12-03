Нещодавно французький форвард випустив авторський комікс, у якому відкрито розповів про свою дитячу мрію – виступати за "вершкових". Іспанська преса очікувано не обійшла це стороною і напередодні матчу з Реал Сосьєдадом запитала про це в Анчелотті.

Ібрагімовіч закликав Мбаппе перейти в Реал, а президенту ПСЖ дав протилежну пораду

Карло відповів з відвертим натяком. "Мрії дітей повинні ставати реальністю. Свого часу я мріяв грати в італійській Серії А і досягнув цього", – наводить слова наставника Реала Marca.

Нагадаємо, Кіліана Мбаппе вже тривалий час сватають у Королівський клуб. Влітку мадридці були готові заплатити ПСЖ майже 200 мільйонів, та парижани відмовіли. Найімовірніше, 22-річний нападник перейде у Реал вільним агентом наприкінці цього сезону.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал