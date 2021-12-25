"Я не удивлен величеством Сантьяго Бернабеу, ведь знаю структуру клуба и президента. Это правда, что все общество сейчас столкнулось с трудностями из-за пандемии. Но поражает то, как Реал погружен в строительство прекрасного стадиона, который станет лучшим в мире.

"Я считаю именно так": Анчелотти категоричен в выборе лучшего форварда современности

Хочу быть на Бернабеу на скамейке для запасных в день открытия нового стадиона! Не захотят ли на таком стадионе играть Мбаппе, Холанд? Конечно, да! Будущее у команды есть, но... Нет сомнений в том, что с таким составом Реал будет всегда бороться за самые высокие места и титулы. Надеюсь, что тренер не будет меняться.

Буду ли просить трансферы зимой? Нет. Я хотел бы попросить другое. То, чего хотят все: чтобы пандемия завершилась и мы могли жить спокойно", – резюмировал Анчелотти в интервью AS .

Напомним, Килиана Мбаппе уже долгое время связывают с "сливочными". Его контракт с ПСЖ завершится летом, тогда и ожидается его переезд в столицу Испании. Мадридцы претендуют еще и на Эрлинга Холанда, но среди конкурентов есть Бавария, Барселона и Ман Сити.