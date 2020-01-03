"Звинувачую FA у нагріванні кульок", – Сульшер дотепно оцінив вибір складних суперників для МЮ в кубкових турнірах

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями від матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона.

"Перш за все, ми звинувачуємо FA у нагріванні кульок. Минулоріч "вовки" на виїзді, тепер знову "вовки" на виїзді, вони явно не збираються полегшити нам життя.

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Ми граємо на Молінью вже вчетверте, і жодного разу не перемогли. Ліверпуль програвав там у минулому сезоні, Манчестер Сіті нещодавно. Нам потрібно грати добре, ми повинні виступити і налаштовуватися позитивно, тому що ми хочемо відповісти після поразки від Арсенала. Усі казали, що це поганий виступ, але це була гарна гра між хорошими командами.

Насамперед у Вулверхемптона є якість, у них хороші гравці, хороший менеджер, який сформував свій спосіб гри, свою філософію. Гравці звикають і легко переходять з 3-5-2 на 3-4-3, здається, вони знають кожну дрібницю. Ми готуємося до важкої ночі на Молінью", – цитує Сульшера ВВС.

Нагадаємо, у минулому розіграші Кубка Англії саме Вулверхемптон вибив Манчестер Юнайтед на стадії 1/4 фіналу, а цьогорічна зустріч відбудеться вже завтра (4 січня).

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