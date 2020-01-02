Сульшер втратив образ, партнери Ярмоли не рвали так 15 років, бразильський "ісус" любить "іриски" – дива новорічної АПЛ

Святкували Новий рік і не знайшли часу на 21-й тур Прем'єр-ліги? Ми зібрали для вас все найцікавіше: Арсенал проти МЮ, витівка Моурінью та ефектні голи Лестера.

У центральному матчі дня Арсенал переграв Манчестер Юнайтед. Сульшер зазнав першої поразки в сезоні від топ-клубу, виглядавши гірше за всіма статтями. Перемоги над середняками, невдача з Арсеналом – Уле Гуннар скидає маску Робін Гуда.

У "канонірів" протилежна ситуація – вони вперше в чемпіонаті обіграли команду з верхньої частини турнірної таблиці. За один день 2020 року Арсенал здобув стільки перемог, як за два останні місяці 2019-го.

Мікель Артета по-справжньому розкочегарив гармату, хоча й стріляє вона поки що лише до перерви. Він випустив у старті всю зіркову атакувальну четвірку: Обамеянг, Ляказетт, Пепе, Озіл. І виглядала вона чудово. Дивно, що Унаї Емері та Фредді Юнгберг не зробили цього раніше.

Пепе та Озіл особливо вразили. Івуарієць провів розкішний перший тайм: гол, подача результативного кутового, 4 передачі під удар і 3 обіграші. Перевтілився і німець. "Погляньте на Озіла. Я вперше за 18 місяців бачу посмішку на його обличчі", – захоплюється Ріо Фердінанд. Артета знайшов підхід до Месута – він виблискує з м'ячем і не цурається роботи в пресингу. Вчора став лідером команди за підбираннями (10).

Арсенал – Манчестер Юнайтед: Артета влаштував божевілля, великі камбеки, екс-гравець Шахтаря сяє на фоні "п'яної банди"

Герой Шервудського лісу переїхав з Олд Траффорд на Стамфорд Брідж – тепер Челсі відповідає за обкрадання багатих (перемоги над Тоттенхемом і Арсеналом) та збагачення бідних (поразки Борнмуту та Саутгемптону, нічия з Брайтоном).

"Чайки" вперше в історії не програли Челсі – 9 поразок, а десята спроба стала успішною. І хоча врятуватися Брайтон зумів тільки наприкінці зустрічі завдяки шедевральному голу Джаханбахша, команда Поттера цілком заслужила на це очко – нічим не поступалася гранду.

Манчестер Сіті впорався з Евертоном без допомоги Зінченка. "Іриски" вміють створити Пепу проблеми, а тут ще й досвідчений Анчелотті готував сюрпризи, однак Сіті оформив вже п'яту поспіль перемогу над "синім Мерсисайдом".

Герой серії – Габі Жезус, він забиває в кожному матчі! Проти Евертона приціл "лажовика" магічно налагоджується, за 5 ігор залетіло 7 голів.

Клаудіо Браво спробував повернути інтригу в поєдинок і подарував супернику гол – відзначився Рішарлісон. Таким чином вчорашній матч на Етіхаді став лише 4 в АПЛ, де за обидві команди забили бразильці. Інша фішка – ставка Гвардіоли на трьох центрбеків.

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Лестер вперто не пускає Манчестер Сіті на друге місце АПЛ. "Лисиці" легко розбили Ньюкасл ефектними голами Меддісона та Чудхурі. Хамза вперше відзначився в АПЛ, а Джеймс закріпився в статусі головного снайпера чемпіонату (8 голів з-за меж штрафного з початку минулого сезону). Що цікаво – і тут обидві команди зіграли за схемою з "back 3". Однак вихлоп кардинально різний.

Лестер шалено домінував (77% на 23% за володінням, 16 на 5 за ударами). А тепер цифри, які вас вб'ють. Чаглар Союнчю віддав 123 точні передачі – на 105 більше, ніж будь-який гравець Ньюкасла. Це все, що треба знати про характер матчу та силу "лисів" проти середняків. Нехай з Ліверпулем і Сіті вони тягатися не можуть, але "свої" очки набирають стабільно.

Жозе Моурінью продовжує підривати Англію своїми витівками, заглядаючи в конспекти опонентів і називаючи їх ідіотами. Однак його Тоттенхем зовсім не радує вболівальників – "шпори" від моменту призначення "Особливого" пропустили найбільше серед команд АПЛ в усіх турнірах (18 голів). Поразка від Саутгемптона – це вже занадто.

А "святі" набрали хід – 10 очок за 4 тури. Ральф Хазенхюттль знайшов оптимальне поєднання: шалений пресинг почав працювати, а Денні Інгз продовжує демонструвати феєричну результативність. 27-річний форвард – єдиний в АПЛ, хто забив понад половину голів команди за сезон (13 з 25).

Зрівнятися з формою Саутгемптона може тільки Уотфорд, який несподівано відродився тими ж 10 різдвяно-новорічними очками з 12 можливих. "Шершні" створили другу сенсацію дня, перегравши Вулверхемптон. Кілер Манчестер Сіті Адама Траоре встановив абсолютний рекорд АПЛ за кількістю успішних обіграшів (15 за матч), але це врятувало "вовків" від фіаско.

Андрій Ярмоленко через травму пропустив грандіозну вечірку Вест Хема. Аніматорами для "молотобійців" виступили футболісти Борнмута, які люб'язно пропускали гол за голом. Зміна тренера неабияк струснула лондонську команду – за дебютні 35 хвилин з Девідом Мойєсом Вест Хем забив стільки, як за попередні 3 матчі з Мануелем Пеллегріні. ВХЮ здобув першу домашню звитягу з різницею в 4 м'ячі з 2005-го.

Добре відіграв конкурент Ярмоли Снодграсс, а героєм зустрічі став Марк Нобл, який відзначається в АПЛ вже протягом 14 років. Звання найкращого в клубі за минуле десятиліття надихнуло Нобла на дубль у ворота Борнмута.

VAR продовжує налаштовувати футболістів і фанів проти себе. За допомогою технології зафіксували мікроскопічний офсайд у Джека Гріліша, який забив у ворота Бернлі. Рішення арбітрів обурили мережу, але сам футболіст, судячи з післяматчевих коментарів, досить спокійно прийняв вирок.

До того ж він все одно загнав красивий переможний гол за Астон Віллу. Гріліш – єдиний англієць, який оформив 5+ голів і 5+ асистів у поточному сезоні АПЛ.