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Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Тоттенхем вишикувались в чергу за зіркою Норвіча

13:24 619 Читать на русском
Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Тоттенхем вишикувались в чергу за зіркою Норвіча
Тод Кантвелл / Твіттер Норвіча

Атакувальний півзахисник Норвіча Тод Кантвелл зацікавив низку грандів чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед приєднався до Манчестер Сіті та Тоттенхема у боротьбі за 21-річного англійця, інформує Daily Mail.

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Поточний сезон став дебютним для Кантвелла в АПЛ, однак він зміг стати одним з головних відкриттів чемпіонату. Хавбек відзначився 6 голами і 2 асистами, кращу результативність у Норвічі має лише фінн Теему Пуккі. Наразі "канарки" є головними претендентами на виліт з еліти і віддавати свого лідера взимку не збираються. Орієнтовна ціна Кантвелла – 30 млн фунтів.

Нагадаємо, що раніше МЮ приписували інтерес і до інших британських зірок – Джека Гріліша з Астон Вілли та Джеймса Меддісона з Лестера.

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