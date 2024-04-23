"У нас це за 23 дні шоста гра. Попри втрати, які в нас були перед грою, зуміли перебудуватися. Достойно зіграли хлопці, які вийшли на заміну, і це ще раз підтверджує, що є хороша команда, хороші футболісти. Футбол – гра несправедлива, важливий тільки результат.

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Мене цікавить така думка: звідки у суддів така чарівна паличка, якою махають – і одразу перевертається гра в інший бік? Граємо першу гру – картки отримують ті футболісти, які мають по три. Втрачаємо Джордана, Батагова, Герреро. Сьогодні аналогічна ситуація й з боку Шахтаря – жодної реакції. Це якось не дуже етично. Думаю, такій команді, як Шахтар, не треба допомагати. У футболі немає дрібниць. Такий осад залишився.

Тому хлопцям сьогодні тільки велика подяка. Вони билися, вони грали в те, що ми й планували. Залишається основне завдання – це набрати очки та дограти до кінця так, щоб ми не думали про виліт з УПЛ", – сказав Коваль в ефірі УПЛ ТБ.

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