"Мені довелося передивитися момент з голом Зорі, таке не повинно відбуватися з нами, бо ми повністю контролювали гру – суперник майже не мав шансів. Можливо, у другому таймі вони мали один момент, один удар – і забили м’яч, але ми не повинні цього допускати. Це був момент, коли ми більше думали про те, щоб провести власний гол, а не захищатися. Так не має бути.

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Маю зауважити, що всі футболісти, які увійшли в гру із заміни, ідеально виконали те, що я хотів бачити. Ми пришвидшили гру, і ви бачили, що ці голи, напевно, ідентичні. Для суперників важко передбачити, як їм оборонятися перед воротами, бо в нас набагато більше людей у воротарському, що дуже важливо, якщо ми граємо з командою, яка діє у настільки низькому блоці, як Зоря. І я маю похвалити всіх своїх гравців за те, як вони повернулися в гру після 0:1 Ти не можеш увесь час створювати моменти, граючи проти команди в такому низькому блоці, бо щойно ти створюєш момент, потрібно, щоб одразу був момент у відповідь, і тоді гра відкривається, їм потрібно більше рухатися, з’являється більше вільного простору. У цьому випадку можна сказати, що це була складна гра, але не в тому, що стосується стилю гри.

Тиждень тому я подивився гру Манчестер Сіті – Реал, і можна порівнювати з цим матчем, тільки ми забили на один гол більше, ніж Манчестер Сіті. Тому такі поєдинки завжди важкі для команди, яка грає з м’ячем, хоче грати, створювати, і нелегко грати з командою, яка чекає біля власних воріт з одинадцятьма гравцями. Ми справді зробили те, що повинні були зробити сьогодні: просто перемогти і створити гарні моменти. Ми мали ці хороші моменти, знайшли їх у другому таймі – цього було більш ніж достатньо, щоб перемогти в цій грі. Я думаю, що ми заслуговували на це", – цитує Пушіча прес-служба Шахтаря.

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