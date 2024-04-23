“У нас это за 23 дня шестая игра. Несмотря на потери, которые у нас были перед игрой, сумели перестроиться. Достойно сыграли ребята, которые вышли на замену, и это еще раз подтверждает, что есть хорошая команда, хорошие футболисты. Футбол – игра несправедливая, важен только результат.

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Меня интересует такая мысль: откуда у судей такая волшебная палочка, которой машут – и сразу переворачивается игра в другую сторону? Играем первую игру – карточки получают те футболисты, которые имеют по три. Теряем Джордана, Батагова, Герреро. Сегодня аналогичная ситуация и со стороны Шахтера – никакой реакции. Это как-то не очень этично. Думаю, такой команде, как Шахтер, не надо помогать. В футболе нет мелочей. Такой осадок остался.

Поэтому ребятам сегодня только большая благодарность. Они бились, они играли в то, что мы и планировали. Остается основная задача – это набрать очки и доиграть до конца так, чтобы мы не думали о вылете из УПЛ", – сказал Коваль в эфире УПЛ ТВ.

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