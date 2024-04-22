У заключному матчі 25-го туру УПЛ Шахтар здобув над Зорею вольову перемогу (2:1), яка стала одинадцятою поспіль в чемпіонаті. Як і кілька днів тому, все вирішилося на останніх хвилинах, коли "гірники" дотиснули опонента.

Вихід Шахтаря у єврокубки у відеоогляді матчу з Зорею – 2:1

Про матч на Арені Львів у розмові з Футбол 24 розповів захисник донеччан Валерій Бондар.

– Валерію, це був дуже нервовий поєдинок. Коли ви почали дійсно переживати за результат?

– Напевно, коли пропустили м'яч. Суперник забив, вийшов вперед, часу залишалося не так вже й багато. Ми знали, що Зоря грає у п'ять захисників. Було дуже складно розкрити їхню оборону. А коли ще з'явилася перевага в один гол, ми розуміли, що нам треба забивати два. Почали пришвидшувати свої атаки, адже усвідомлювали, що нам потрібна лише перемога.

– Здається, після пропущеного м'яча Шахтар почав грати простіше.

– Так, ми хотіли зіграти ефективно. Наша команда завжди намагається грати низом, шукає простір між лініями. Однак у цій ситуації важко було це зробити, тож довелося трохи перейти на іншу тактику. І це допомогло.

– Коли Зоря забила, ви по гарячих слідах розбирали момент з Дмитром Різником. Про що спілкувалися?

– Я ще не дивився той момент, але знаю, що є там і моя помилка. А взагалі все почалося ще раніше. Тому що з ауту нам не можуть забивати м'яч. А ми знову пропускаємо такий простий гол і даємо супернику фору в один м'яч.

– У тій атаці кремезний нападник Зорі Аліун Ндур виграв у вас чи не єдиний забіг.

– Це гарний нападник, він має великі габарити. І цим добре користується. Важливо те, що ми виграли.

– Сьогоднішній матч видався складнішим, ніж зустріч із Зорею у четвер?

– Сьогодні було важче, оскільки Зоря діяла у нижчому блоці у п'ять захисників. Таку оборону важко було розкрити. У складі Зорі чимало класних виконавців, які добре перекривали зони.

– Такі перемоги, як сьогоднішня, називають чемпіонськими?

– Мабуть, так. Це дуже важлива перемога для нас. Ми поступалися, треба було демонструвати характер. Шахтар вирвав три пункти – це свідчить про те, що команда рухається у правильному напрямку.

Шахтар дотиснув знекровлену Зорю, здобувши надважку перемогу – "гірники" відновили комфортний відрив від Динамо