"Звичайно, Динамо грало договірні матчі", – Саленко пригадав роки своєї кар'єри в Києві

Колишній нападник Динамо Олег Саленко розповів про випадки, коли київська команда виходила на матчі без "належного" настрою на перемогу.

"Були, звичайно, моменти з договірними матчами. Це великий футбол. Вже минув час. У 90-му році ми стали чемпіонами з Динамо. За 2 тури до кінця стали чемпіонами.

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Динамо Мінськ потрібно було залишитися у вищій лізі. Ми до них їдемо. Нам то що? Ми на відпочинок приїхали. Віддали гру. Команда стала чемпіоном, і ми вже гуляли. Ми чемпіони. Навіть керівництво Динамо хотіло одного, але ми зробили по-іншому. Вся команда знала. Поки ми з ними не домовилися, ми перший тайм 2:0 вигравали. Були дивіденди з їх боку. Всій команді, обов'язково.

Також ми потім летіли в останньому турі в Єреван з Араратом грати. Давайте нічию? Давайте. Ми вже втомилися. Нічия, так нічия. Уже без дивідендів, правда. Тому що ми розуміли, що нам вже нічого не потрібно, і їм теж. Ми при повному стадіоні спокійно зіграли з ними внічию, і всі були задоволені.

Договірні матчі можуть бути тільки, коли команда вже чогось досягла. А на певному етапі – немає, і ніколи їх не буде. Коли дві команди між собою борються за 1-2 місця – ніколи не буде", – розповів Саленко в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, Олег Саленко виступав за столичний гранд з 1989 по 1992 роки (28 голів у 101 поєдинку).

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