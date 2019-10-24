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"Конечно, Динамо играло договорные матчи", – Саленко вспомнил годы своей карьеры в Киеве

20:03 57 Читати українською
"Конечно, Динамо играло договорные матчи", – Саленко вспомнил годы своей карьеры в Киеве
Олег Саленко / Фото ФК Динамо

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко рассказал о случаях, когда киевская команда выходила на матчи без "должного" настроя на победу.

"Были, конечно, моменты с договорными матчами. Это большой футбол. Уже прошло время. В 90-м году мы стали чемпионами с Динамо. За 2 тура до конца стали чемпионами.

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Динамо Минск нужно было остаться в высшей лиге. Мы к ним едем. Нам то что? Мы на отдых приехали. Отдали игру. Команда стала чемпионом, и мы уже гуляли. Мы чемпионы. Даже руководство Динамо хотело одного, но мы сделали по-другому. Вся команда знала. Пока мы с ними не договорились, мы первый тайм 2:0 выигрывали. Были дивиденды с их стороны. Всей команде, обязательно.

Также мы потом летели в последнем туре в Ереван с Араратом играть. Давайте ничью? Давайте. Мы уже устали. Ничья, так ничья. Уже без дивидендов, правда. Потому что мы понимали, что нам уже ничего не нужно, и им тоже. Мы при полном стадионе спокойно сыграли с ними вничью, и все были довольны.

Договорные матчи могут быть только, когда команда уже чего-то достигла. А на определенном этапе – нет, и никогда их не будет. Когда две команды между собой борются за 1-2 места – никогда не будет", – рассказал Саленко в интервью SportArena.

Напомним, Олег Саленко выступал за столичный гранд с 1989 по 1992 годы (28 голов в 101 поединке).

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Динамо Киев Динамо Киев Олег Саленко Договорные матчи
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