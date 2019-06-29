"Не був у Росії 6 років – думаю, ситуація заспокоїться": Саленко розповів, як не продав "Золотий бутс" за півмільйона

Колишній нападник Динамо та збірних України і Росії Олег Саленко розповів, як міг продати престижну нагороду, а також прокоментував політичну ситуацію між двома державами.

Нагадаємо, Саленко став найкращим бомбардиром ЧС-1994, забивши на турнірі 5 голів. Причому всі вони були забиті в одному поєдинку – проти збірної Камеруну 28 червня 1994-го (25 років тому).

"Отримав пропозицію продати приз найкращому бомбардиру, років 10 тому. Пропонували півмільйона доларів США. В Еміратах повинен був пройти великий ветеранський турнір. Шейхи хотіли купити бутс і поставити його в свій музей спорту. Але турнір в підсумку скасували, тому угода не відбулася. Та й я сам, чесно кажучи, вже сумнівався.

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Зараз спокійно живу. У мене вкладені гроші в бізнес, я з них отримую дивіденди. Також їжджу з ветеранами і граю у футбол. Я два роки відпрацював на каналі "Футбол", а потім ми розійшлися в інтересах, тому що там почалося те, що мені не подобалося, і я почав про це говорити. Це канал Ахметова, так що знайшлися розбіжності.

Мій син живе у Санкт-Петербурзі. Зараз ми спілкуємося по скайпу. Востаннє був у нього в 2013 році. Думаю, протягом півроку ситуація заспокоїться, і буде пряме авіасполучення між Росією і Україною. Тоді прилечу. Виходить, шість років не бачилися", – цитує Саленка Чемпионат.

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