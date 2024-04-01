Форвард Спартака Квінсі Промес спить у своїй камері на ліжку, тоді як 20 його співкамерників розташовуються на підлозі.

Квінсі Промес утримується у в'язниці Дубая після того, як його засудили до шести років тюремного ув'язнення за торгівлю 1363 кілограмами кокаїну вартістю понад 76 млн євро, а також за нанесення ножового поранення своєму кузену на сімейній вечірці. Поки Росія просить про екстрадицію 32-річного форварда, самому Промесу доводиться у в'язниці несолодко.

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Як інформує De Telegraaf, Квінсі перебуває разом із 20 ув'язненими, хоча сама камера розрахована на 6 осіб. Ба більше, Промес "дратує" своїх сусідів по камері тим, що спить на двоярусному ліжку, тоді як 20 інших ув'язнених сплять на підлозі тієї ж камери. Деякі з них мають проблеми з наркозалежністю.

Повідомляється, що Промесу дозволяють займатися фізичними вправами тричі на тиждень (без відвідування спортзали). Він не має доступу до певних продуктів харчування, включно з фруктами та овочами. Також нідерландець може дивитися телевізор тільки за межами своєї камери разом з іншими ув'язненими. Ув'язнені у в'язниці Аль-Авір повинні завжди голити голови, і їх карають, якщо вони хоч трохи дозволяють собі відростити волосся.

Згідно з джерелом, у цій в'язниці зґвалтування відбуваються щодня, а ув'язнені скаржаться на холод через сильне кондиціонування повітря.

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