Форвард Спартака Квинси Промес спит в своей камере на кровати, в то время как 20 его сокамерников располагаются на полу.

Квинси Промес содержится в тюрьме Дубая после того, как был приговорен к шести годам тюремного заключения за торговлю 1363 килограммами кокаина стоимостью более 76 млн евро, а также за нанесение ножевого ранения своему кузена на семейной вечеринке. Пока Россия просит об экстрадиции 32-летнего форварда, самому Промесу приходится в тюрьме несладко.

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Как информирует De Telegraaf, Квинси находится вместе с 20 заключенными, хотя сама камера рассчитана на 6 человек. Более того, Промес "бесит" своих сокамерников тем, что спит на двухъярусной кровати, в то время как 20 других заключенных спят на полу той же камеры. Некоторые из них имеют проблемы с наркозависимостью.

Сообщается, что Промесу разрешают заниматься физическими упражнениями трижды в неделю (без посещения спортзала). Он не имеет доступа к определённым продуктам питания, включая фрукты и овощи. Также нидерландец может смотреть телевизор только за пределами своей камеры вместе с другими заключёнными. Заключенные в тюрьме Аль-Авир должны всегда брить головы, и их наказывают, если они хоть немного позволяют себе отрастить волосы.

Согласно источнику, в этой тюрьме изнасилования происходят ежедневно, а заключенные жалуются на холод из-за сильного кондиционирования воздуха.

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