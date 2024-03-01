Нападник Спартака Квінсі Промес все ще може сісти за ґрати в Нідерландах.

Нідерландського нападника суд визнав винним у справі про контрабанду наркотиків та постановив ув'язнити гравця на 6 років. Враховуючи, що Квінсі Промес виступає на Росії, вирок привести в дію так і не вдалося.

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Як повідомляє De Telegraaf, нападник не зміг вилетіти зі Спартаком у Москву після зборів в ОАЕ, оскільки його затримали під час проходження паспортного контролю. Потім з'явилася інформація про те, що Квінсі затримали, бо він потрапив в аварію в ОАЕ і зник із місця ДТП.

У прес-службі прокуратури Нідерландів повідомили, що ведуть переговори з ОАЕ про можливу екстрадицію Промеса. Представник прокуратури повідомив, що гравця Спартака затримали за "місцеве порушення".

Договір про екстрадицію, укладений 2021 року між Нідерландами та ОАЕ, дає змогу Дубаю екстрадувати Промеса в Нідерланди.

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