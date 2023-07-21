Українська сім'я – мама Ганна та її син Мілан – залишили главу сімейства, який воює на фронті, та переїхали до Вікаріо у березні 2022 року. Вони досі живуть у сімейному будинку воротаря в Удіне.

Голкіпер з Серії А прихистив у себе сім'ю українських біженців

Вікаріо потоваришував із Міланом. "Він мій молодший брат. Коли я повертаюся в Удіне, щоб побачити свою сім'ю, я проводжу з ним час. Він молодець. Він ходить до школи і вчить італійську. Сподіваюся, він почувається добре, тому що через війну в Україні зараз неспокійно. Ми намагаємося подарувати цим людям усмішку, і я сподіваюся, що вони на якийсь час забувають про війну.

Коли я виходжу на поле, думаю про них, для мене це важливо. Це надає мені сили, я радий за цю родину", – цитує Вікаріо The Athletic.

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