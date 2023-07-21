Украинская семья – мама Анна и её сын Милан – оставили главу семейства, который сражается на фронте, и переехали к Викарио в марте 2022 года. Они до сих пор живут в семейном доме вратаря в Удине.

Голкипер из Серии А приютил у себя семью украинских беженцев

Викарио подружился с Миланом. "Он мой младший брат. Когда я возвращаюсь в Удине, чтобы увидеть свою семью, я провожу с ним время. Он молодец. Он ходит в школу и учит итальянский. Надеюсь, он чувствует себя хорошо, потому что из-за войны в Украине сейчас неспокойно. Мы стараемся подарить этим людям улыбку, и я надеюсь, что они на какое-то время забывают о войне.

Когда я выхожу на поле, я думаю о них, для меня это важно. Это придаёт мне силу, я рад за эту семью", – цитирует Викарио The Athletic.

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