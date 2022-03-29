Воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо прийняв у себе українців, які втекли від війни.

Вікаріо прихистив українську сім'ю з Дніпра. Мама Ганна та син Мілан втекли від російської агресії в Італію та отримали допомогу від голкіпера Емполі, повідомляє пресслужба клубу.

Гульєльмо виставив у Instagram фото з хлопчиком і підписав: "З моїм другом Міланом. Разом за Україну".

Вікаріо грає за Емполі на правах оренди з Кальярі. В його активі 30 матчів у цьому сезоні Серії А і 55 пропущених голів.

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