З'ясування підсумків дуелі команди вирішили перенести на другий тайм, обмежившись у першій половині лише кількома нереалізованими небезпечними нагодами.

Мюнхенський розгром у відеоогляді матчу Баварія – Атлетіко

На 49-й хвилині Лукаку влучним ударом із кількох метрів завершив затяжну атаку "нерадзуррі". Однак, "жеребці" забили у відповідь двічі. Спочатку Бенсебаїні впевнено пробив із 11-метрової позначки після фолу проти Тюрама. А на 84-й Хофман переграв Хандановіча в ближньому бою після розрізної передачі з власної половини. Та на останній хвилині Інтер врятував Лукаку – бельгієць буквально заніс м'яч у ворота після подачі кутового.

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