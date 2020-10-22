Інтер – Борусія М – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Міланський Інтер розійшовся миром із Борусією Менхенгладбах у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.
З'ясування підсумків дуелі команди вирішили перенести на другий тайм, обмежившись у першій половині лише кількома нереалізованими небезпечними нагодами.
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На 49-й хвилині Лукаку влучним ударом із кількох метрів завершив затяжну атаку "нерадзуррі". Однак, "жеребці" забили у відповідь двічі. Спочатку Бенсебаїні впевнено пробив із 11-метрової позначки після фолу проти Тюрама. А на 84-й Хофман переграв Хандановіча в ближньому бою після розрізної передачі з власної половини. Та на останній хвилині Інтер врятував Лукаку – бельгієць буквально заніс м'яч у ворота після подачі кутового.
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