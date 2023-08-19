Колишній захисник Браги Вітор Тормена підписав контракт з Краснодаром на два роки.

Португальська Брага на офіційному сайті оголосила про продаж бразильського центрального захисника в чемпіонат Росії – Віктор Тормена таки продовжить кар'єру в Краснодарі.

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Тормена підписав контракт з російським клубом на два роки – до літа 2025. За неофіційною інформацією, Брага отримала від Краснодара близько 2 мільйонів євро.

Раніше головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека, який свого часу працював з донецьким Шахтарем і очолював Брагу, засудив трансфери гравців до Росії. Фахівець назвав гроші, які отримають клуби за продаж гравців до Росії, окропленими кров'ю дітей, які гинуть щодня в Україні.

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